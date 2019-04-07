В Лондоне полиция задержала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявили в Скотланд-Ярде.



Reuters со ссылкой на полицию сообщает, что правоохранителей пригласили в посольство Эквадора, где находился Ассанж, после того как у него отозвали право на убежище.

Ранее в четверг президент Эквадора Ленин Морено написал в твиттере, что государство решило отказать Джулиану Ассанжу в убежище.

«Эквадор решил отозвать дипломатическое убежище Джулиану Ассанжу за неоднократные нарушения международных конвенций и договора о проживании», — написал Морено.