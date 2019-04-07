В Лондоне задержан Джулиан Ассанж Видео

В Лондоне полиция задержала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявили в Скотланд-Ярде.

Reuters со ссылкой на полицию сообщает, что правоохранителей пригласили в посольство Эквадора, где находился Ассанж, после того как у него отозвали право на убежище.

Ранее в четверг президент Эквадора Ленин Морено написал в твиттере, что государство решило отказать Джулиану Ассанжу в убежище.

«Эквадор решил отозвать дипломатическое убежище Джулиану Ассанжу за неоднократные нарушения международных конвенций и договора о проживании», — написал Морено.

Основатель WikiLeaks находился в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Он попросил убежища в диппредставительстве, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвиняли в изнасиловании, а также в домогательстве и принуждении к действиям сексуального характера. Ассанж также опасался экстрадиции в США, где ему грозит тюремный срок за публикацию документов Госдепа.

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