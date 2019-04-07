В Лондоне задержан Джулиан Ассанж Видео
В Лондоне полиция задержала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявили в Скотланд-Ярде.
Reuters со ссылкой на полицию сообщает, что правоохранителей пригласили в посольство Эквадора, где находился Ассанж, после того как у него отозвали право на убежище.
Ранее в четверг президент Эквадора Ленин Морено написал в твиттере, что государство решило отказать Джулиану Ассанжу в убежище.
«Эквадор решил отозвать дипломатическое убежище Джулиану Ассанжу за неоднократные нарушения международных конвенций и договора о проживании», — написал Морено.
Ecuador decidió soberanamente retirar el asilo diplomático a Julian Assange por violar reiteradamente convenciones internacionales y protocolo de convivencia. #EcuadorSoberano pic.twitter.com/V02pvvtPY0— Lenín Moreno (@Lenin) 11 апреля 2019 г.
Основатель WikiLeaks находился в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Он попросил убежища в диппредставительстве, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвиняли в изнасиловании, а также в домогательстве и принуждении к действиям сексуального характера. Ассанж также опасался экстрадиции в США, где ему грозит тюремный срок за публикацию документов Госдепа.