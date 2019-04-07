Синоптики рассказали о погоде на завтра

В пятницу на территории Азербайджана прогнозируется умеренная погода, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

В Баку и на Апшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Ночью и утром местами туман, ветер северный.

Температура воздуха на Апшероне ночью составит 9-12 градусов тепла, днем 14-18 градусов. В Баку ночью 10-12 градусов, днем воздух прогреется до 18 градусов. Атмосферное давление - 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 75-85%, днем 60-65%.

В регионах осадков не ожидается, однако утром и днем в некоторых горных и предгорных районах возможны дожди, грозы. Ночью и утром местами туман, ветер западный. Температура воздуха ночью составит 9-14 градусов тепла, днем 19-24 градуса, в горах ночью от четырех до семи тепла, днем до 14 градусов выше нуля.

Прогнозируемые на 12-13 апреля на Апшероне слабое и умеренное колебание метеорологических факторов будет способствовать хорошему самочувствию метеозависимых людей.