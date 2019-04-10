Ягланд провозгласил: «Армения стала европейской страной»

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд назвал Армению европейской страной, укоренившейся в европейской истории и ценностях. Он приветствовал события в Армении и демократические перемены на основе Конституции.

Как сообщает «Новости Армения», во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Страсбурге Ягланд напомнил, что Совет Европы активно участвовал в разработке Конституции, и они «рады видеть, что все работает».

Ягланд поблагодарил премьер-министра Армении за продвижение реформ, в частности в судебной системе, и заверил, что Совет Европы готов оказать помощь.

«Недавно мы приняли новый план действий по Армении на 2020 год», - добавил он.

Генеральный секретарь заверил, что они будут работать вместе, чтобы продвигать укрепление институтов в Армении.

«Совершенно очевидно, что Армения - европейская страна, укоренившаяся в европейской истории и ценностях», - резюмировал он.