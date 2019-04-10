Кремль о возможности совместного с Турцией производства С-400

Согласно договоренностям Москвы и Анкары отдельные компоненты для комплекса С-400 могут производиться в Турции, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу уточнить, означает ли заявление главы российского государства о возможной совместной разработке Россией и Турцией военной техники возможное совместное производство С-400.

"Речи о комплексном производстве всех узлов С-400 не идет и идти не может. Это новые виды вооружений. Но о производстве каких-то компонентов, сегментарно, безусловно, речь может идти", - сказал он.

Пресс-секретарь главы российского государства уточнил, что речь идет о таком совместном производстве на территории Турции.