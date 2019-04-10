Сноуден: Арест Ассанжа - черный день для свободы прессы

Информатор Wikileaks и экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден прокомментировал арест основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Об этом он написал в твиттер.

"Кадры того, как посол Эквадора приглашает тайную полицию Великобритании в посольство, чтобы вывести издателя – нравится вам это или нет – материалов, получивших премию, из здания посольства, попадут в учебники истории. Критики Ассанжа могут радоваться, но это черный момент для свободы прессы", - написал Сноуден.

Сноуден также напомнил, что ООН признала вынужденное заключение Ассанжа нарушением прав человека.

Сам Сноуден находится в России, так как получил политическое убежище.