Гражданка Азербайджана ограбила дом известного режиссера в Турции

Согласно их информации, азербайджанка была принята на работу всего за три дня до ограбления супругой покойного режиссера Эсин Ягмурдерели. Домработница, чье имя не сообщается, напоила хозяйку снотворным и вынесла из дома ювелирные украшения, серебряную посуду и личные вещи Османа Ягмурдерели. Эсин Ягмурдерели узнала, что воровка сбежала в Азербайджан и заявила об ограблении его властям, потребовав предпринять к преступнице предусмотренные законом меры.

«Так как я живу одна и держу собаку, то обратилась в частную компанию, чтобы нанять прислугу. Они направили эту женщину. Она находилась в моем доме всего три дня, когда совершила кражу. Во всем виноваты частные компании, которые набирают персонал даже не интересуясь характеристикой человека. Женщина сбежала в Азербайджан. У меня в этой стране много знакомых высокопоставленных людей. Я сделаю все, чтобы она не избежала наказания», - сказала Э. Ягмурдерели.

Отметим, что Осман Ягмурдерели был режиссёром многих известных турецких кинофильмов и телесериалов. В 2007 году он был избран депутатом турецкого парламента. Еще в 1987 году тогдашний президент Турции Тургут Озал познакомил его с сестрой министра связи Вейселя Атасоя - Эсин Атасой. Пара вскоре поженилась.

Осман Ягмурдерели скончался в 2008 году.