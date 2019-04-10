Валентина Матвиенко в Баку
Делегация, возглавляемая председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко, прибыла с официальным визитом в Азербайджан, сообщает Report.
Согласно информации, в ходе визита запланированы переговоры с председателем Милли Меджлиса Октаем Асадовым.
В ходе визита председатель Совета Федерации РФ выступит на церемонии открытия Дней российской культуры в Азербайджане, посетит культурные, спортивные, социально-инфраструктурные объекты Баку.
В состав делегации входят вице-спикер СФ, сопредседатель межпарламентской комиссии по сотрудничеству парламентов двух стран Ильяс Умаханов, вице-спикер СФ Андрей Турчак, сенаторы и главы региональных парламентов Астраханской области и Дагестана.