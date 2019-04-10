Межбанк запускает совместный проект с «Ювентусом»

Межбанк, являющийся региональным партнером "Ювентуса", начал реализацию совместных с клубом проектов. В рамках этого партнерства будут выпущены совместные брендированные (cobrand) дебетовые карты, которые разработаны со специальным дизайном и указанием логотипов МБА и "Ювентуса". С помощью этих карт клиенты смогут осуществлять любые платежные операции.

Принимая во внимание, что число карт лимитировано, а также большой интерес к ним клиентов, банк объявит об их предварительной продаже. Таким образом, первыми владельцами этих карт станут сделавшие предварительный заказ клиенты.

Кроме того на корпоративных страницах банка в соцсетях будут проведены интересные конкурсы для подписчиков, победителям которых будут вручены футболки с оригинальными подписями звезд футбола, выступающих в первом составе "Ювентуса".

По словам директора департамента маркетинга МБА Нигяр Тагировой, «эти проекты станут приятным сюрпризом для поклонников "Ювентуса" в нашей стране. Совместные проекты, реализуемые в рамках нашего регионального партнерства, сделают клуб более доступным и близким для местных болельщиков».