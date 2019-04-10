Эксперты о признании Соединенными Штатами «геноцида армян»
Члены палаты представителей Конгресса США Адам Шифф и Гас Билиракис представили новую резолюцию о признании «геноцида армян». Резолюцию поддержали более 70 конгрессменов, передает Армянский национальный комитет Америки (АНКА).
Упомянутые парламентарии вознамерились разнообразить политику Вашингтона некоторыми новыми нюансами, основная цель которых - реализация определенных шагов для официального признания «геноцида армян» и введения наказания за его отрицание.
Турецкие же эксперты не сомневаются, что это подольет изрядную порцию масла в достаточно пожароопасную тему нынешних отношений Вашингтона. На кону очередного витка создавшегося противостояния, разногласий и недомолвок в итоге вполне может оказаться главная опора США – Североатлантический альянс.
Впрочем, как заявил haqqin.az турецкий политолог из университета Бурсы Ахмед Сенмез, «такое ежегодное обсуждение «армянского геноцида» уже изрядно поднадоело»
«Каждый раз США пытаются нас шантажировать его признанием. Что ж, если в Вашингтоне хотят окончательно испортить отношения с Турцией, пусть признают, тем более что подобный акт Конгресса не предполагает никаких международно-правовых последствий. Поэтому, сколько бы потом Армения ни выдвигала Турции финансовых и территориальных претензий - пользы для Еревана от этого никакой. Проиграет не Турция, а Армения. И если Адаму Шиффу и другим проармянским конгрессменам на самом деле небезразлична судьба Армении, пусть задумаются о последствиях такого решения», - сказал Сенмез.
А вот армянский политолог Ваге Давтян, как он заявил haqqin.az, вовсе не считает, что США шантажируют Турцию признанием «геноцида армян».
«Не думаю, что сегодня Вашингтону есть смысл шантажировать Турцию. Между странами хоть и есть расхождение по целому комплексу вопросов, тем не менее эти расхождения не затрагивают главного - военно-политического взаимодействия. Что касается темы геноцида, то она традиционно находится на американской политической повестке, что свидетельствует о понимании Вашингтоном значимости армянской диаспоры и отдельных субъектов армянской элиты в общественно-политической жизни США. Примечательно, что представленная резолюция, по сути, выше сугубо внутрипартийного дискурса, так как она составлена представителями Демократической и Республиканской партий и свидетельствует о принципиальном консенсусе двух конкурентов относительно вопроса признания геноцида армян», - делает Давтян глубокомысленный вывод.
Между тем то, что «геноцид армян» давно стал рычагом давления на Анкару, неоспоримый факт. За последние десять лет Турцию постоянно пугают его признанием. Но и Турции есть чем ответить на подобные происки…