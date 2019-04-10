Эксперты о признании Соединенными Штатами «геноцида армян»

Упомянутые парламентарии вознамерились разнообразить политику Вашингтона некоторыми новыми нюансами, основная цель которых - реализация определенных шагов для официального признания «геноцида армян» и введения наказания за его отрицание.

Турецкие же эксперты не сомневаются, что это подольет изрядную порцию масла в достаточно пожароопасную тему нынешних отношений Вашингтона. На кону очередного витка создавшегося противостояния, разногласий и недомолвок в итоге вполне может оказаться главная опора США – Североатлантический альянс.

Впрочем, как заявил haqqin.az турецкий политолог из университета Бурсы Ахмед Сенмез, «такое ежегодное обсуждение «армянского геноцида» уже изрядно поднадоело»

«Каждый раз США пытаются нас шантажировать его признанием. Что ж, если в Вашингтоне хотят окончательно испортить отношения с Турцией, пусть признают, тем более что подобный акт Конгресса не предполагает никаких международно-правовых последствий. Поэтому, сколько бы потом Армения ни выдвигала Турции финансовых и территориальных претензий - пользы для Еревана от этого никакой. Проиграет не Турция, а Армения. И если Адаму Шиффу и другим проармянским конгрессменам на самом деле небезразлична судьба Армении, пусть задумаются о последствиях такого решения», - сказал Сенмез.