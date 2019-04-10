Азербайджанки могут завоевать пять медалей на чемпионате Европы по борьбе

Сегодня у Азербайджана будет три шанса на бронзу. За 3-и места поборются Тюркян Насирова (50 кг), Эльмира Гамбарова (59 кг) и Ирина Нетреба (68 кг). Их соперницами в медальных схватках будут соответственно Эвин Демирхан (Турция), Ангелина Лысак (Украина) и Анна Франссон (Швеция).

На чемпионате Европы по борьбе в Бухаресте определяются первые победители и призеры в женских соревнованиях.

Финальный блок начнется в 19:00 по бакинскому времени. А чуть ранее, в 18:15, стартуют полуфиналы в пяти других весовых категориях. До этой стадии добрались Татьяна Омельченко (62 кг), которая сегодня победила соперниц из Норвегии и Польши, и Элис Манолова (65 кг), одолевшая шведку и немку.

В полуфинале Омельченко сразится с болгаркой Тайбе Юсейн, а Манолова – с финкой Петрой Олли. Медальные поединки в этих весах состоятся завтра.

Таким образом, в женской борьбе у Азербайджана на данный момент пять шансов на медаль.

Напомним, что наша мужская команда по вольной борьбе завоевала в Бухаресте шесть наград – три золота, серебро и две бронзы, показав на европейских чемпионатах лучший результат за последние 10 лет.