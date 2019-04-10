Захарова о встрече Мамедъярова и Мнацаканяна в Москве

Министерство иностранных дел РФ подтвердило проведение 15 апреля в Москве трехсторонней встречи глав МИД РФ, Азербайджана и Армении по нагорно- карабах скому урегулированию.

"Министр иностранных дел России Сергей Лавров, также министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян проведут в Москве 15 апреля встречу, она будет посвящена вопросам нагорно-карабахского урегулирования", - заявила на сегодняшнем брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Захарова отметила, что в этой встрече примут участие сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Россия, США и Франция).