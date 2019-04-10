Напомним, накануне haqqin.az опубликовал специальный репортаж о варварском разграблении легендарного советского промышленного объединения «Бакэлектроштамп». Средства производства, как и сам завод, попавшие в управление братьями Зульфугарлы, оказались полностью разобранными и распроданными в качестве металлолома в соседнюю Турцию. Сразу же после этого Расим Мамедов выступил со специальным заявлением, направленным в редакцию haqqin.az.

«Долгие годы на страницах СМИ братья Зульфугарлы с группой общественной поддержки, созданной из рядов радикальной оппозиции, вели грязную пропаганду против меня и возглавляемых мной предприятий. Эта группа так называемых бизнесменов, которые паразитировали на идее формирования самодостаточного предпринимательского класса, на самом деле проводила варварский распил доставшейся в наследие Азербайджану советской индустрии республики», - говорится в специальном заявлении главы Baku Steel, известного предпринимателя Расима Мамедова.

«Я готовлю обращение в правоохранительные органы страны. Зульфугарлы обязаны в правовом порядке ответить перед законом за свои неправомерные действия, приведшие к разграблению одного из крупнейших предприятий Азербайджана. Долгое время мы пытались в судебном порядке отстоять захваченный братьями флагман азербайджанской индустрии. К сожалению, оппозиционные СМИ с подачи Зульфугарлы представляли нашу справедливую борьбу за интересы азербайджанской промышленности как попытку захвата чужой собственности. Допустим, этот завод принадлежит этим братьям. Но если руководствоваться элементарной логикой, напрашивается разумный вопрос: разве предприниматель может вот таким пагубным и грабительским способом поступать со своей собственностью? Разве Зульфугарлы могут так разрушить свои заводы и цеха в Турции? Неправомерные действия братьев еще раз красноречиво свидетельствуют о единственной преследуемой ими цели – превратить завод в сырьевой придаток. К сожалению, им удалось воплотить и довести до конца эту преступную акцию. Однако суд вынес справедливый вердикт, вернув нам в законное пользование территорию завода. Уничтожение крупнейшего предприятия страны – вероломная и грязная акция против возрождающейся азербайджанской индустрии».

В своем заявлении Расим Мамедов напоминает об экономической политике президента Ильхама Алиева, направленной на возрождение и модернизацию промышленности: «Буквально в каждом своем выступлении президент Ильхам Алиев призывает к ускоренной индустриализации и диверсификации экономики. Я очень хорошо помню призыв президента, обращенный к правительству и предпринимателем в 2014 году.

Ильхам Гейдарович открыто провозгласил: "Мы должны в максимальной степени обеспечить себя и экспортировать. Здесь имеется в виду развитие алюминиевой, сталелитейной, металлургической промышленности, где есть большой потенциал. Надо отметить, что в 2014 году предприняты серьезные шаги, связанные с развитием металлургической промышленности". Обиднее всего, что в то время, когда президент намечал глобальные планы по строительству новых четырех металлургических комплексов и модернизацию доставшихся советских предприятий, братья Зульфугарлы собственноручно разрушали и разбирали по частям завод, являвшийся фундаментом нашей металлургической промышленности. Разве это не удар в спину нашего государства? Разве это не предательство? Разве это не целенаправленный и подлый саботаж политики главы государства?».

