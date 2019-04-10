Горный обвал перекрыл дорогу Губа - Хыналыг
На 36-м километре дороги Губа-Хыналыг произошел обвал горной породы, в результате проезжая часть оказалась заваленной крупными обломками камней, говорится в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог.
Согласно информации, на место оползня выехали сотрудники агентства, привлечена специальная техника.
Но так как процесс обвала на склоне горы продолжается, доступ к месту происшествия перекрыт.
Работы по расчистке участка дороги начнутся после остановки оползневого процесса.