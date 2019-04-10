Глава «Азеришыг» выслушал жалобы граждан

Как сообщили haqqin.az в ОАО, наряду с Имишлинским районом были рассмотрены обращения граждан из Бейлаганского, Саатлинского и Сабирабадского районов.

Исполняющий обязанности председателя ОАО «Азеришыг» Вугар Ахмедов принял граждан в Имишлинском центре автоматизированного управления и контроля.

В присутствии руководителей соответствующих подразделений "Азеришыг" Вугар Ахмедов заслушал обращения 46 граждан.

Выслушав индивидуальные обращения граждан, В.Ахмедов дал поручения руководителям соответствующих структур ОАО для эффективного решения всех вопросов.

Часть обращений была решена на месте. Обращения, требующие тщательного рассмотрения, взяты под контроль и направлены на исполнение для их оперативного разрешения.

Вопросы, не относящиеся к компетенции ОАО, были зарегистрированы и взяты на контроль.