Вся Турция осуждает решение Макрона

Решение президента Франции Эммануэля Макрона об объявлении 24 апреля «днем памяти жертв» так называемого «геноцида армян» отрицательно повлияет на турецко-французские связи. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Турции, сообщает Anadolu.

МИД Турции привлек внимание к решениям Европейского суда по права человека и французского Конституционного совета по событиям 1915 года: «ЕСПЧ и Конституционный совет Франции постановили, что споры по событиям 1915 года имеют законную силу. Вместе с тем попытки превращения утверждений армян в рычаг политического давления противоречат нормам международного права. Решение Макрона ущемляет интересы более 700 тысяч этнических турок, проживающих во Франции».

МИД также напомнил о призыве Анкары к созданию совместной научной комиссии по изучению событий 104-летней давности.

В свою очередь глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, комментируя указ президента Франции, отметил, что, подписав его, Эммануэль Макрон грубо нарушил международное право. Прежде чем принимать подобное решение, президенту Франции следовало бы обратиться к темным моментам истории собственной страны, подчеркнул Чавушоглу.

Безответственностью и большой ошибкой назвал решение президента Франции глава Управления по связям с общественностью Администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Отметим, что накануне президент Франции Эммануэль Макрон подписал указ об объявлении 24 апреля в стране национальным днем памяти так называемого «геноцида армян».