В Госдуме нашли мертвым помощника экс-главы ФСБ

Сегодня на рабочем месте в Госдуме нашли мертвым помощника депутата и экс-директора ФСБ Николая Ковалева, который скончался 5 апреля, Сергея Шамарина, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в нижней палате.

Точная причина смерти 62-летнего Шамарина пока не известна.

"Действительно, сегодня на своем месте в Госдуме умер помощник Николая Дмитриевича Ковалева - Сергей Шамарин. Насколько нам известно, они долго работали вместе, это его давний товарищ", - передает ТАСС слова своего источника.

Николай Ковалев умер в возрасте 69 лет после продолжительной болезни. В 1996-1998 годах он возглавлял ФСБ, с 1999 года был депутатом Госдумы.