МИД Азербайджана о суверенном праве допускать кого-либо на свою территорию
Армянские СМИ распространили информацию о комментарии генерального секретаря Совета Европы (СЕ), сделанном им после встречи с премьер-министром Армении в Страсбурге, где он сказал о необходимости предоставить комиссару по правам человека СЕ право посещать Нагорный Карабах.
Комментируя эту информацию, пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила журналистам, что генсек Совета Европы Ягланд предложил государствам - членам организации принять политическое решение относительно посещения т.н. «серых зон», в том числе Нагорного Карабаха.
«Позиция Азербайджана в данной связи ясна и неоднократно доводилась до сведения всех соответствующих международных организаций, включая Совет Европы. Это суверенное право государства - допускать тех или иных лиц, будь то представители международных организаций или прочие граждане других государств, на свою территорию в пределах международно признанных границ и в соответствии с их внутренним законодательством», - отметила Абдуллаева.