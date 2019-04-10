Азербайджанский футболист побил американца в Москве

22-летний спортсмен, находившийся за рулем автомобиля, не остановился на пешеходном переходе, после чего его машина задела американца. Затем между ними началась драка, при этом Гулиев утверждает, что конфликт случился по вине иностранца - тот якобы ударил по автомобилю.

"Бедолага не мог вымолвить ни слова, видимо, потому что он - американец, не говорит по-русски. У пешехода все лицо было в крови, мы были в ужасе!" - приводит "МК" слова очевидцев.

Гулиев был доставлен в отделение полиции, у него отобрали права. Американцу потребовалась помощь медиков - у него диагностировали перелом костей носа. Он отказался от госпитализации и также проследовал в полицию.

Гулиев несколько раз извинился перед иностранцем, дал денег и предложил оплатить визиты к врачам. Тот написал заявление, что не имеет претензий.

Отмечается, что Аяз Гулиев приобрел данный автомобиль в конце 2018 года и более 200 раз нарушил правила дорожного движения, в основном связанные с превышением скорости. Часть штрафов хавбек оплатил.