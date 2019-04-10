Путин анонсировал завершение испытаний «Сармата»

Межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» успешно проходит завершающую стадию испытаний, заявил президент России Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им званий, сообщает ТАСС.

Глава государства отметил, что «в последние годы по комплексному развитию армии, насыщении войск передовой техникой» ведется «масштабная планомерная работа». По его словам, ракетный комплекс «Авангард» с планирующим крылатым блоком «серьезно усилит мощь РВСН», а комплексы «Кинжал» и лазерная система «Пересвет» уже поставлены на боевое дежурство.

На встрече Владимир Путин также заявил, что современными видами вооружения, в том числе гиперзвуковой ракетой «Циркон», предстоит оснастить современные надводные корабли и атомные подводные лодки.