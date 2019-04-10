В Бакинском военном суде состоялось заседание по уголовному делу, возбужденному в отношении экс-депутата Гусейна Абдуллаева и его матери Зейнаб Абдуллаевой. Задержанный в Турции и экстрадированный в Азербайджан экс-депутат обвиняется в незаконном предпринимательстве, мошенничестве, уклонении от налогов и вымогательстве.

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, наряду с Абдуллаевыми перед судом предстали еще семь человек – Хабиб Ибрагимов, Халид Алиев, Намик Бабаев, Интигам Сулейманов, Пярвиз Кязимов, Заур Гулиев и Назим Алиев, среди которых и несколько военнослужащих Государственной пограничной службы.

На сегодняшнем заседании бывший депутат Гусейн Абдуллаев отказался давать показания. Мать экс-депутата Зейнаб Абдуллаева не признала себя виновной.

«Я всегда переходила границу по своему паспорту. В тот день, когда меня задержали, в моей сумочке был и паспорт моей сестры. Пограничники ни в чем не виноваты, я им взяток не давала. Что же касается Назима Алиева, то он - простой таксист, который не знаком со мной», - заявила Зейнаб Абдуллаева.

Обвиняемый бывший сотрудник Государственной пограничной службы Пярвиз Кязимов сказал, что при проверке паспорта Зейнаб Абдуллаевой выявил, что ее фотография была приклеена на паспорт ее сестры. По его словам, он доложил об этом Хабибу Ибрагимову.

Обвиняемый бывший сотрудник Государственной пограничной службы Хабиб Ибрагимов не согласился с этими утверждениями бывшего подчиненного.

«Мне никто ничего не докладывал. В противном случае, я бы принял меры и доложил бы об этом начальству», - сказал Хабиб Ибрагимов.

Судебный процесс продолжится 16 апреля.

Получивший убежище в Германии Гусейн Абдуллаев в апреле 2018 года был задержан в Турции и передан правоохранительным органам Азербайджана. 14 февраля 2018 года по заявлениям нескольких граждан против него было возбуждено уголовное дело. Гусейн Абдуллаев обвиняется в присвоении одного миллиона 374 тысяч манатов, принадлежащих акционерам ООО Araz İNC, которое он контролировал. Всего по делу потерпевшими признаны 28 человек.