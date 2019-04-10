Армия Хафтара нанесла удар по военной базе в Триполи
Авиация Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара нанесла удар по военной базе правительства национального согласия (ПНА) на северо-востоке столицы Ливии Триполи, передает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на корреспондента.
"Ливийская национальная армия нанесла авиаудар по военной базе Митига на северо-востоке Триполи", - говорится в сообщении телеканала.
4 апреля маршал Халифа Хафтар приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Подразделения армии Хафтара установили контроль над городами Гарьян и Сурман к югу от ливийской столицы. Также оперативный штаб правительства национального согласия (ПНА) Файеза Сарраджа сообщил, что военные самолеты Ливийской национальной армии (ЛНА) Хафтара нанесли удар по единственному действующему аэропорту ливийской столицы Триполи Митига, после чего в нем были отменены все рейсы. Лояльные правительству национального согласия Ливии вооруженные силы объявили 7 апреля о начале военной операции "Вулкан гнева" против ЛНА.