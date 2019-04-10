Литва отозвала посла из России

В литовском внешнеполитическом ведомстве считают, что дипломату может угрожать опасность в связи с расследованием дела о взятках при выдаче виз, поскольку Мотузас имеет статус специального свидетеля.

"Возможно, какое-то время ему не стоит находиться в этой стране", - цитирует главу МИД агентство BNS.

На этой неделе бывшего посла Литвы в Москве Римантаса Шидлаускаса задержали по подозрению в получении взятки от гражданина России. Литовские следователи считают, что экс-дипломат за деньги пообещал предоставить россиянину шенгенскую визу. По данным Sputnik Литва, Служба специальных расследований задержала Шидлаускаса и еще двух человек, подозреваемых в торговле влиянием.

Нынешний посол Мотузас утверждает, что ничего об этом не знает.