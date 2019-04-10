Таможенники нашли у пакистанцев три килограмма героина фото
Азербайджанские таможенники пресекли попытку ввоза в страну крупной партии наркотиков и психотропных веществ, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.
Согласно информации, партия наркотических веществ и психотропных веществ была обнаружена сотрудниками таможенного поста «Астара» Главного южного территориального таможенного управления в результате тщательной проверки багажа двух пакистанских граждан, прибывших с территории Ирана. В общей сложности, у них были изъяты более трех килограммов героина и более 40 таблеток запрещенного к обороту в Азербайджане психотропного препарата Alprazolam.
Злоумышленники были задержаны.