МИД Азербайджана ответил на "предложение" Пашиняна

Премьер-министру Армении, озвучившему такие фразы, как "не применять силу" и "не угрожать применением силы", следует ознакомиться с Хельсинкским Заключительным актом ОБСЕ от 1975 года, говорится в заявлении пресс-службы МИД Азербайджана по поводу слов премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Наше предложение Азербайджану - отказаться от применения силы в карабах ском вопросе, угрозы применения силы и воинственной риторики", сказанных им в заявлениях для прессы в Страсбурге.

"Настоятельно рекомендуем премьер-министру Армении, озвучившему такие фразы, как "не применять силу" и "не угрожать применением силы", ознакомиться с Хельсинкским Заключительным актом ОБСЕ от 1975 года, в целях просвещения касательно этих принципов международного права", - заявили в МИД.

В МИД отметили, что в связи со стоящим на втором месте среди 10 известных принципов Хельсинкского Заключительного акта принципом "неприменения силы и отказа от угрозы применения силы" отмечается: "Государства будут воздерживаться в их взаимных отношениях, а также в целом в их международных отношениях от применения силы или угрозы силой как против территориальной целостности или политической независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с целями Объединенных Наций и с настоящей Декларацией".

"Все международное сообщество признает территориальную целостность Азербайджана в рамках признанных на международном уровне границ, и в четвертой резолюции СБ ООН от 1993 года подчеркивается, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, и выдвинуто требование о немедленном, полном и безоговорочном выводе захватнических армянских сил со всех оккупированных территорий Азербайджана. Призываем премьер-министра Армении, предлагающего отказаться от применения силы, принять неотложные шаги, в соответствии с требованиями международного сообщества, по выводу вооруженных сил своей страны с оккупированных территорий Азербайджана в целях обеспечения устойчивого мира, безопасности и процветания в регионе", - говорится в комментарии МИД.