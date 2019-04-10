Азербайджанская гимнастка впервые в истории вышла в финал чемпионата Европы

Сегодня на чемпионате Европы в польском Щецине прошли квалификационные соревнования у женщин.

Представительница Азербайджана Марина Некрасова в сумме четырех упражнений набрала 50,099 балла и заняла 24-е место. Она стала первой нашей спортсменкой, которая вышла в финал многоборья на чемпионатах Европы. Ранее в женских соревнованиях мы такого успеха не добивались.

Финалы мужского и женского многоборья состоятся завтра соответственно в 15:00 и 18:30 по бакинскому времени. Планируется трансляция финалов на канале «Идман Азербайджан». Напомним, что в мужской финал от нашей страны пробился Иван Тихонов.

Возвращаясь к выступлению Марины Некрасовой, то она, как и Тихонов, накануне обеспечила себе путевку на Европейские игры-2019 в Минске.