В Сюникской области Армении перевернулся армейский ЗИЛ, вследствие инцидента были госпитализированы десять человек с телесными повреждениями разной степени тяжести, сообщает армянский сайт криминальной хроники shamshyan.com.

Как уточняет издание, при неизвестных обстоятельствах на автодороге, ведущей из Мегри к границе Нахчывана, ЗИЛ с номерами министерства обороны Армении съехал с проезжей части и перевернулся. 10 человек с травмами, в основном, переломами, были доставлены в медцентр Мегри.

Сейчас на месте происшествия работает военная полиция, устанавливаются личности пострадавших и водителя.