Это беспрецедентный шаг американской администрации, никогда ранее Вашингтон не вносил в список «террористических» отдельную государственную структуру зарубежной страны. Однако, по словам Трампа, принятое решение «признает реальность», которая заключается в том, что Иран является «государством - спонсором терроризма», а КСИР является «активным участником» этой политики иранского режима.

Между тем многие эксперты считают, что объявление американским лидером иранского КСИР террористической организацией является еще одним ударом по иранской экономике.

Корпус учрежден аятоллой Рухоллой Хомейни после Исламской революции 1979 года с целью объединить несколько военизированных формирований и защитить исламскую систему права, созданную в стране духовенством. Сейчас КСИР контролирует и значительную часть экономики страны, включая ядерную программу и ключевые секторы нефтяной, газовой и телекоммуникационной промышленности, а также крупные инфраструктурные проекты. По некоторым оценкам, КСИР контролирует от 10 до 33% всей иранской экономики через дочерние компании и трасты (согласно другим оценкам, вместе с частными компаниями, принадлежащими представителям КСИР, эта организация контролирует более 50% ВВП Ирана). В любом случае включение Корпуса в число террористических организаций приведет к невозможности международного сотрудничества для предприятий, связанных с ним, и к тяжелым последствиями для иранской экономики в целом.

В отношении некоторых людей, связанных с КСИР, США уже вводили персональные санкции. Но теперь в список иностранных террористических организаций в соответствии с 219-й статьей закона об иммиграции и гражданстве впервые внесена официальная военная структура независимого государства. Американское издание The American Conservative уже заявило, что блокирование иностранной помощи США пострадавшим от наводнения в Иране предполагает, что администрация Трампа не отличает мирных людей от правительства Ирана.

А Комитет Красного Полумесяца Ирана откровенно обвинил США в негуманных действиях, заявив, что «из-за банковских санкций США иранскому комитету Красного Полумесяца не было предоставлено никакой международной финансовой помощи».

Тем временем иранское руководство не осталось в долгу - Высший совет национальной безопасности страны по рекомендации МИД внес Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в список «террористических организаций». Глава МИД Ирана написал в Twitter: «Те, кто предпочитают интересы Нетаньяху интересам своей страны и всегда агитировали за включение Корпуса стражей Исламской Революции в список террористических организаций, полностью осведомлены о последствиях этой политики для вооруженных сил США в регионе. На самом деле они пытаются втянуть США в болото, Трампу, скорее, следует знать правду, чем быть обманутым в очередной американской катастрофе».

Иранский политолог Масуд Малики также считает, что США все больше подобными действиями противопоставляют себя Ирану. «Но неужели не ясно Вашингтону, что никакие угрозы и санкции не остановят развитие Ирана. Если США и дальше будут играть под дудку Израиля, им придется вообще оставить этот регион, как сейчас это происходит в Сирии, Ливии и Йемене. Позиции Ирана в регионе будут только усиливаться, а США ослабевать», - заявил эксперт haqqin.az.

Между тем российский политолог Антон Мардасов в комментарии для «Голоса Америки» хоть и называет шаг Вашингтона беспрецедентным, в то же время подчеркивает, что КСИР давно превратился в формирование, которое создает и поддерживает на чужой территории филиалы различных группировок.

«КСИР сплел разветвленную сеть агентов, подкупает определенных лиц в структурах ряда стран региона, в первую очередь Ирака и Сирии, которые действуют в интересах Тегерана, в особенности консервативного крыла Исламской республики. Конечно, с точки зрения давления на Иран и демонстрации жесткой позиции Вашингтона – это вполне логичный ход, но, с другой стороны, он усиливает напряженность в регионе», - констатирует российский эксперт.