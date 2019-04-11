Министр здравоохранения заявил о новых качественных услугах населению эксклюзив
Государственное агентство обязательного медицинского страхования при Кабинете министров Азербайджанской Республики провело встречу с руководителями медицинских учреждений, переданных в подчинение публичному юридическому лицу «Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями» (ОУМТП). Темой обсуждения стала подготовка к обязательному медицинскому страхованию в Азербайджане, сообщил haqqin.az глава пресс-службы Минздрава Пярвиз Абубекиров.
Целью мероприятия, как отметил П.Абубекиров, было информирование его участников о планирующихся действиях по улучшению качества медицинского обслуживания, применению нового механизма финансирования медучреждений, обусловленных введением системы обязательного медицинского страхования.
Во встрече принял участие министр здравоохранения Октай Ширалиев, помощники первого вице-президента Азербайджана Халид Ахмедов и Эмин Гусейнов, председатель правления Агентства Заур Алиев и около 160 руководителей государственных медицинских учреждений.
Выступая перед собравшимися, министр здравоохранения Октай Ширалиев подчеркнул, что применение системы обязательного медицинского страхования позволит оказывать населению качественные медицинские услуги, усилит материально-техническую базу медучреждений, расширит их лечебные и диагностические возможности. Прибавка к существующей заработной плате медицинских работников за оказываемые медицинские услуги послужит стимулом для их деятельности и повысит их социального благополучие.
Помощник первого вице-президента Азербайджана Халид Ахмедов рассказал о внимании, которое уделяет Мехрибан Алиева сфере здравоохранения. По инициативе Фонда Гейдара Алиева, президентом которого является Мехрибан Алиева, в столице и регионах Азербайджана проводятся специальные медицинские акции, оперируются дети, страдающие сердечной недостаточностью и другими патологиями, осуществляется обследования людей из малоимущих семей и др. Халид Ахмедов подчеркнул, что проведенные в рамках пилотного проекта медицинского страхования мероприятия в некоторых регионах дали положительный результат.
Глава Агентства обязательного медицинского страхования Заур Алиев отметил важность системы обязательного медицинского страхования для привлечения новых ресурсов для финансирования сферы здравоохранения. Он подчеркнул необходимость того, чтобы внутрибольничные регистрационные системы был организованы в соответствии с новыми требованиями.
Заведующая отделом политики здравоохранения и клинического кодирования Агентства Шарафат Исмаилова выступила с презентацией «Подготовительные мероприятия по переходу больниц на систему обязательного медицинского страхования». Ш.Исмаилова особо выделила необходимость в целях внедрения в стране системы обязательного медицинского страхования усовершенствования системы регистрации и первичного медицинского обслуживания. Завотделом Агентства рассказала также о портфеле услуг обязательного медицинского страхования и источниках финансирования системы.
Отметим, что указом президента Азербайджана от 20 декабря 2018 года Государственному агентству обязательного медицинского страхования было поручено создание публичного юридического лица «Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями» и передаче ему ряда государственных медицинских учреждений.