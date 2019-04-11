Ульвия Худиева 00:20

Государственное агентство обязательного медицинского страхования при Кабинете министров Азербайджанской Республики провело встречу с руководителями медицинских учреждений, переданных в подчинение публичному юридическому лицу «Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями» (ОУМТП). Темой обсуждения стала подготовка к обязательному медицинскому страхованию в Азербайджане, сообщил haqqin.az глава пресс-службы Минздрава Пярвиз Абубекиров. Целью мероприятия, как отметил П.Абубекиров, было информирование его участников о планирующихся действиях по улучшению качества медицинского обслуживания, применению нового механизма финансирования медучреждений, обусловленных введением системы обязательного медицинского страхования.

Во встрече принял участие министр здравоохранения Октай Ширалиев, помощники первого вице-президента Азербайджана Халид Ахмедов и Эмин Гусейнов, председатель правления Агентства Заур Алиев и около 160 руководителей государственных медицинских учреждений. Выступая перед собравшимися, министр здравоохранения Октай Ширалиев подчеркнул, что применение системы обязательного медицинского страхования позволит оказывать населению качественные медицинские услуги, усилит материально-техническую базу медучреждений, расширит их лечебные и диагностические возможности. Прибавка к существующей заработной плате медицинских работников за оказываемые медицинские услуги послужит стимулом для их деятельности и повысит их социального благополучие. Помощник первого вице-президента Азербайджана Халид Ахмедов рассказал о внимании, которое уделяет Мехрибан Алиева сфере здравоохранения. По инициативе Фонда Гейдара Алиева, президентом которого является Мехрибан Алиева, в столице и регионах Азербайджана проводятся специальные медицинские акции, оперируются дети, страдающие сердечной недостаточностью и другими патологиями, осуществляется обследования людей из малоимущих семей и др. Халид Ахмедов подчеркнул, что проведенные в рамках пилотного проекта медицинского страхования мероприятия в некоторых регионах дали положительный результат.