Госдеп о ситуации в Судане

Заместитель официального представителя госдепартамента США Роберт Палладино прокомментировал ситуацию в Судане, сообщает РИА Новости.

По его словам, Соединенные Штаты выступают за мирный и демократический Судан.

«По мере развития событий США продолжают призывать переходные власти проявить сдержанность и дать пространство для гражданского участия в правительстве», - добавил Палладино.

Также он подчеркнул, что переходный период в Судане будет длиться не два года, как заявили военные, захватившие власть, а меньше.

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