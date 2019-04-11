Госдеп о ситуации в Судане
Заместитель официального представителя госдепартамента США Роберт Палладино прокомментировал ситуацию в Судане, сообщает РИА Новости.
По его словам, Соединенные Штаты выступают за мирный и демократический Судан.
«По мере развития событий США продолжают призывать переходные власти проявить сдержанность и дать пространство для гражданского участия в правительстве», - добавил Палладино.
Также он подчеркнул, что переходный период в Судане будет длиться не два года, как заявили военные, захватившие власть, а меньше.