Отдел политики 00:37

Заявление ближайшего соратника премьер-министра Армении Никола Пашиняна, депутата от правящей партии, председателя постоянной комиссии парламента по обороне и вопросам безопасности Андраника Кочаряна о причастности президента России Владимира Путина к расстрелу парламента Армении 27 октября 1999 года является настоящей сенсацией. Об этом говорится в аналитической выкладке исследовательского центра «Атлас», поступившем в редакцию haqqin.az. Главой центра является известный азербайджанский политолог Эльхан Шаиноглы. Напомним, что 27 октября 1999 года во время правительственного часа в зал заседаний парламента Армении ворвались пять вооруженных лиц и открыли огонь по депутатам парламента и членам правительства. Жертвами теракта стали 8 человек: председатель НС Карен Демирчян, премьер-министр Вазген Саргсян, заместители председателя НС Юрий Бахшян и Рубен Мироян, депутаты Микаел Котанян, Генрих Абраамян, Арменак Арменакян, министр по оперативным вопросам Леонард Петросян. «Во-первых, в тот период активизировались переговоры по Нагорному Карабаху. В регионе муссировалась информация о вероятном подписании на Стамбульском саммите ОБСЕ Большого Политического Соглашения по карабахскому урегулированию. Этот мирный договор не отвечал интересам некоторых центров в России. Именно поэтому до сих пор говорят о российском следе в расстреле армянского парламента.

Во-вторых, Владимир Путин был назначен на должность премьер-министра России всего за несколько месяцев до расстрела армянского парламента. Формирование правительства было поручено Путину, который до этого возглавлял ФСБ. Предполагается, что подготовка плана атаки на армянский парламент требовала значительного времени. Это означает, что если в России вынашивались планы о дестабилизации ситуации в Армении, то Путин о них должен был знать. Тут два вопроса: либо Путин сам разработал этот план и поручил исполнение специальным отделам, либо он дал согласие на уже готовый план», - говорится в докладе центра «Атлас». Эксперты центра отмечают, что основной вопрос здесь заключается в другом: насколько высокой была вероятность подписания мирного договора по Карабаху, если бы не расстрел армянского парламента? «Такая вероятность была довольно высокой. Все погибшие в парламенте политики были сторонниками подписания мирного договора. До событий в армянском парламенте подали в отставку три чиновника из команды президента Азербайджана Гейдара Алиева, отвечавшие за внешнюю политику и карабахское урегулирования. Речь идет о помощнике президента Эльдаре Намазове, советнике по внешнеполитическим вопросам Вафе Гулузаде и министре иностранных дел Тофике Зульфугарове.