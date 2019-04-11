Сегодня прошли первые матчи 1/4 финала Лиги Европы, финал которой состоится в Баку 29 мая.

Главные фавориты турнира и основные претенденты на участие в финале – лондонские «Арсенал» и «Челси» - одержали победы.

«Арсенал» дома победил «Наполи» со счетом 2:0 благодаря голу Аарона Рэмзи и автоголу Калиду Кулибали в первом тайме. Отметим, что на 67-й минуте матча на поле в составе «Арсенала» вышел армянский футболист Генрих Мхитарян. Приедет ли он в Баку, если «Арсенал» выйдет в финал, - большой вопрос. Напомним, что на матч групповой стадии с «Карабахом» Мхитарян не прилетел.

«Челси» обыграл в Праге местную «Славию» - 1:0. Единственный гол на 86-й минуте забил Маркос Алонсо.

Португальская «Бенфика» одолела в Лиссабоне немецкий «Айнтрахт» - 4:2. А в испанском дерби между «Вильярреалом» и «Валенсией» выиграли валенсийцы – 3:1.

Ответные матчи состоятся 18 апреля.

Напомним, что победитель пары «Арсенал» - «Наполи» сыграет в полуфинале с сильнейшим в противостоянии «Вильярреал» - «Валенсия». В другом полуфинале встретятся победители двух других пар, в которых фаворитами выглядят «Челси» и «Бенфика».