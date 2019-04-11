В Эквадоре задержали соратника Джулиана Ассанжа

По словам министра внутренних дел Эквадора Марии Пауло Ромо, подозреваемый - "очень близкий" соратник Ассанжа, был взят под стражу при попытке вылететь в Японию. Иных сведений о задержанном политик не сообщила.

Телеканал Fox News сообщил, что задержанный - гражданини Швеции Ола Бини. Он мог быть одним из разработчиков программного обеспечения, которым пользовалась WikiLeaks.

Издание Дейли Экспресс пишет, что Бини не знает испанского языка, полиция пока не пускает к нему адвоката.

Сам основатель WikiLeaks, который почти семь лет укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, был задержан британской полицией. США требуют его выдачи.

"В Эквадоре существует план дестабилизации обстановки, связанный с геополитическими интересами", - считает Мария Пауло Ромо. По ее словам, существуют доказательства связи задержанного с Рикардо Патиньо, занимавшим пост министра иностранных дел Эквадора в то время, когда Ассанжу предоставили убежище.