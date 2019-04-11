Оппоненты Нетаньяху уступили одно кресло в парламенте

Партия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «Ликуд» по результатам прошедших выборов получает 36 мандатов в парламенте и обошла блок оппозиции «Кахоль-Лаван», оставшийся с 35 депутатскими местами, сообщает израильское телевидение.

Дополнительный мандат «Ликуду» принесли так называемые «двойные конверты» — голоса военнослужащих, дипломатов, заключенных и других специальных категорий электората.

В общей сложности правые и религиозные партии, из которых Нетаньяху планирует сформировать новые правительство и коалицию, набрали 65 мандатов из 120, левоцентристская оппозиция получила 55.

Биньямин Нетаньяху поставил исторический для Израиля рекорд, став пятый раз победителем избирательного марафона. Новое правительство Нетаньяху, формирование которого ему должен поручить президент Израиля Реувен Ривлин, может оказаться одним из самых праворелигиозных в истории страны.