Суд Еревана отказался освободить Кочаряна
Суд общей юрисдикции Еревана отказался удовлетворять ходатайство защиты экс-президента Армении Роберта Кочаряна о прекращении уголовного дела в отношении него в связи с тем, что он как экс-руководитель страны пользуется неприкосновенностью, сообщает ТАСС.
Накануне апелляционный суд Армении оставил Кочаряна под арестом. Его адвокат отметил, что бывший президент воспринял решение суда более спокойно.
Как сообщает РИА Новости, решение суда может быть обжаловано в десятидневый срок.
Напомним, Роберт Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя в 2008 году. 27 июля 2018 года бывший президент по решению суда был заключен под стражу, однако затем его освободили, ссылаясь на Конституцию, которая обеспечивает ему неприкосновенность. 7 декабря экс-президента вновь арестовали по решению апелляционного суда. Кочарян не стал дожидаться принудительного привода в СИЗО и явился туда сам.