Министр обороны стал новым правителем Судана

В Судане, где накануне был совершен военный переворот, назван новый глава государства. Переходный военный совет, сформированный вместо отправленного в отставку правительства, возглавил министр обороны страны Авад бен Ауф.

Его заместителем стал руководитель штаба Кемаль Абдель Мааруф, передает РИА Новости.

Всего в военный совет входят 12 человек, шестеро из которых - представители армии, остальные - сотрудники сил безопасности, полиции и сил быстрого реагирования.

Бен Ауф объявил, что в стране на три месяца вводится военное положение, а в течение ближайших двух лет, пока будет длится переходный период, президентские выборы проводиться не будут.

Напомним, 11 апреля в Судане произошел военный переворот, президент Омар аль-Башир ушел в отставку. Нацполиция объявила об освобождении всех политзаключенных. Позже министр обороны Судана Авад ибн Ауф заявил, что президент Омар аль-Башир арестован, а власть переходит к военному совету.