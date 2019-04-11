Матвиенко пригласила Октая Асадова в Крым

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пригласила главу парламента Азербайджана Октая Асадова посетить в мае Севастополь в связи с празднованием 75-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

"Севастополь - это такой героический город, за его освобождение воевали разные народы бывшего Советского Союза. И я бы хотела пригласить вас, уважаемый Октай Сабирович, если у вас будет такая возможность, если нет - направить делегацию Милли Меджлиса для участия в юбилейных мероприятиях", - сказала В.Матвиенко на встрече с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Октаем Асадовым в Баку.

По ее словам, в России высоко ценят, что в Азербайджане "не позволяют умалить вклад народов в победу над фашизмом, в победу над нацизмом".

По ее мнению, посещение делегацией Азербайджана Севастополя будет "хорошим поводом вспомнить еще одну нашу общую страницу".

Отметим, что Азербайджан не признал вхождение Крыма в РФ и поддерживает территориальную целостность Украины. Согласно правилам, граждане Азербайджана могут посещать Крым только после разрешения Государственной миграционной службы Украины и через законные пограничные пункты на территории этой страны.