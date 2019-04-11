Как пишет Корреспондент.net, Порошенко, находившийся в студии программы «Право на власть» телеканала «1+1», пригласил Зеленского приехать в тот же день, 11 апреля, на дебаты в эфире программы.

Кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский, вышедшие во второй тур выборов, вступили в перепалку друг с другом в прямом эфире.

Зеленский присоединился к эфиру программы по телефону, заявив, что не может присутствовать в студии, так как едет во Францию для встречи с президентом Эммануэлем Макроном.

«Что касается дебатов, – продолжил Зеленский, – мы договорились, и я предложил 19 апреля на стадионе «Олимпийский». Я пригласил господина Порошенко на дебаты. Он сказал: "Стадион, так стадион", и принял эти условия. Поэтому я приглашаю на дебаты, которые подтвердил Петр Порошенко, 19 апреля на «Олимпийском».

Порошенко стал убеждать Зеленского провести дебаты 14 апреля, после чего между ними начался спор. «Петр Алексеевич, еще раз – 19-го числа на НСК "Олимпийский" будут дебаты». – «Вы закончили?» – «Я закончу через пять лет, а вы закончите 22 апреля» – «Вы закончили?» – «Вы еще раз хотите? Вам повторить?» – Вы закончили или нет?»

Издание Украина.ру отмечает, что «Зеленский постоянно перебивал Поршенко, говоря: «Народ вас не перебивал пять лет, дайте сказать», доминировал в разговоре, переходил на жаргон. Порошенко держался уверенно, спокойно и гнул свою линию. На его фоне Зеленский «звучал» дерзко и даже хамовато, по-народному. Свою задачу при этом он выполнил — не дал сказать по существу ни слова своему оппоненту».