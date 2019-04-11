В бакинской школе учитель нанес ученику черепно-мозговую травму
В школе №321, расположенной в поселке Гобустан Гарадагского района, учитель избил школьника. Как стало известно haqqin.az, пострадавший ребенок был доставлен в Клинический медицинский центр.
Ученику поставлен диагноз «черепно-мозговая травма».
Данную информацию haqqin.az подтвердил и глава пресс-службы Минздрава Парвиз Абубекиров.
В то же время, удалось установить имя потерпевшего. Это ученик 7-го класса Агшин Гусейнов. Имя учителя, избившего ученика, пока неизвестно. В школе отказались отвечать на вопросы корреспондента haqqin.az.