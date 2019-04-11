«Спартак» строго наказал Аяза Гулиева за избиение американца

В четверг в пресс-службе столичного главка МВД сообщили ТАСС, что 10 апреля около 10:30 в полицию поступило сообщение о конфликте между водителем и пешеходом на Краснопрудной улице. Как уточнили в ведомстве, пешеход написал заявление, что не имеет претензий к водителю, а в отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.12 КоАП РФ («Проезд на запрещающий сигнал светофора»).

«10 апреля произошел дорожный инцидент с участием полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева, - говорится в заявлении «Спартака». - По дороге на тренировку команды игрок красно-белых вступил в конфликт с пешеходом и применил по отношению к нему грубую физическую силу. Впоследствии стороны уладили конфликт, и пострадавший заявил, что не имеет претензий к футболисту. Однако, изучив обстоятельства произошедшего, руководство «Спартака» приняло решение применить к Гулиеву строгие дисциплинарные санкции. Наш клуб осуждает любые проявления насилия и считает подобное поведение своего игрока недопустимым».

Также на официальном сайте «Спартака» опубликовано заявление Гулиева, в котором он принес извинения за произошедший инцидент.

«Я повел себя агрессивно и признаю свою вину, - сказал футболист. - Хочу еще раз принести извинения пострадавшему, а еще прошу прощения у родного клуба, который воспитывал во мне совсем другие принципы. И у болельщиков красно-белых, перед которыми мне сейчас очень стыдно».

22-летний футболист в четверг, находясь за рулем автомобиля, не затормозил вовремя перед пешеходным переходом, а затем вступил в конфликт с одним из прохожих. В результате драки Гулиев сломал нос гражданину США и был доставлен в отделение полиции. Пострадавший не стал писать заявление на хавбека, который принес ему извинения и предложил оплатить медицинские услуги.

В отношении полузащитника заведено дело об административном правонарушении по статье за проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика.

Гулиев перешел в «Спартак» в январе 2019 года из «Ростова». 22-летний полузащитник провел четыре матча за красно-белых в чемпионате России и один - в кубке страны. На его счету 22 матча и три гола за молодежную сборную России.