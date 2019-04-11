Названы лучшие фотографии года

Главный приз в этом году достался фотографу, лауреату Пулитцеровской премии Джону Муру, снявшему плачущую девочку-мигрантку, чью мать задерживают на границе с Мексикой.

Сандра Санчес из Гондураса и ее дочь путешествовали через Центральную Америку и Мексику, прежде чем добраться до США в поисках убежища. Но согласно политике Трампа о "нулевой терпимости" на границе, иммигранты, пойманные при въезде в США, могут быть подвергнуты уголовному преследованию. В результате задержаний многих родителей разлучали с детьми. После критики такой политики Трамп отменил свое решение.

Лучшим фоторепортажем года стало фото Питера Тен Хупена, снявшего караван мигрантов, движущийся из Гондураса к границе Мексики и США.