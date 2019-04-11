Названы лучшие фотографии года
В Амстердаме объявили лауреатов международного конкурса World Press Photo.
Главный приз в этом году достался фотографу, лауреату Пулитцеровской премии Джону Муру, снявшему плачущую девочку-мигрантку, чью мать задерживают на границе с Мексикой.
1/3 Just announced: the World Press Photo of the Year is ‘Crying Girl on the Border’ by John Moore (USA) (@jbmoorephoto), Getty Images: https://t.co/0P9mFlraG2 #WPPh2019 pic.twitter.com/7P2lOoN9I2— World Press Photo (@WorldPressPhoto) 11 Nisan 2019
Сандра Санчес из Гондураса и ее дочь путешествовали через Центральную Америку и Мексику, прежде чем добраться до США в поисках убежища. Но согласно политике Трампа о "нулевой терпимости" на границе, иммигранты, пойманные при въезде в США, могут быть подвергнуты уголовному преследованию. В результате задержаний многих родителей разлучали с детьми. После критики такой политики Трамп отменил свое решение.
Лучшим фоторепортажем года стало фото Питера Тен Хупена, снявшего караван мигрантов, движущийся из Гондураса к границе Мексики и США.