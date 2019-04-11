Национальный павильон Азербайджана избран лучшим на Международной выставке

Национальный павильон, представляющий Азербайджан на Международной выставке-форуме «ТИБО – 2019» в Минске (Беларусь), получил награду как «Лучший стенд».

Действующие в подчинении Министерства транспорта, связи и высоких технологий структуры («Азтелеком», «Бактелеком», Государственное управление радиочастот, Информационно-вычислительный центр, «Азинтелеком», «Азермарка», Парк высоких технологий), а также компании Azercell и Delta Telekom представляют в этом павильоне свои услуги и продукцию в сфере ИКТ.

В этом году Азербайджан выставил свой павильон на «ТИБО» в 7-й раз.

Отметим, что «ТИБО» является одним из крупнейших ИКТ-мероприятий на пространстве СНГ и стран Балтии.