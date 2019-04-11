Арестованного за контрабанду таможенника освободили в зале суда

Как сообщает корреспондент haqqin.az , на сегодняшнем заседании под председательством судьи Ахмеда Гулиева обвиняемому был зачитан приговор. Решением суда М.Новрузову было назначено условное наказание. Его освободили в зале суда.

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу обвиняемого в контрабанде Мехмана Новрузова.

Отметим, что прокурор потребовал для М.Новрузова шесть лет тюрьмы.

Согласно обвинению, М.Новрузов, работая на должности старшего инспектора на таможенном посту «Ялама» Хачмазского таможенного управления Государственного таможенного комитета, незаконным путем ввозил в Азербайджан с целью реализации не прошедшие госрегистрации лекарственные средства в крупном объеме.

Так, М.Новрузов на месяц был командирован на таможенный пост «Самур». Воспользовавшись служебным положением, с целью ввоза вне таможенного контроля лекарственных препаратов на общую сумму 5 539 манатов он вступил в преступный сговор с неким Джамилем.

Решением суда М.Новрузов был заключен под стражу. Ему было предъявлено обвинение по статье 206.3.3 (совершение контрабанды должностным лицом с использованием своего служебного положения) УК Азербайджана.