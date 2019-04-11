Матвиенко предложила Ильхаму Алиеву написать «Тотальный диктант»

В мероприятии принимают участие люди по всему миру. В один день добровольцы пишут под диктовку текст на русском языке для проверки собственной грамотности.

Матвиенко отметила, что в Азербайджане часто проводятся олимпиады по русскому языку. Председатель СФ считает, что Ильхам Алиев сможет мотивировать больше своих соотечественников написать диктант.

«Я думаю, что все активно пойдут. Это такая символическая акция, но она очень важная», - отметила Матвиенко.

Спикер СФ выразила благодарность главе государства за создание условий для сохранения русского языка в стране. Такую политику она считает очень разумной. Матвиенко также призвала продолжить укреплять взаимодействие научных институтов и университетов, отметив готовность РФ наращивать объемы приема азербайджанцев в отечественные вузы.