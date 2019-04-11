Синоптики о погоде на завтра
В субботу в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Утром местами туман, ветер северный, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 9-11, днем 15-20 градусов тепла, в Баку ночью 9-11, днем 17-19 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится до 764 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.
В регионах Азербайджана завтра также преимущественно без осадков. Однако вечером в некоторых горных и предгорных районах ожидаются дожди. Ночью и утром местами туман, прогнозируется северный ветер.
Ночью температура воздуха составит 8-13, днем 20-25 градусов тепла, в горах ночью 5-10, днем 13-18 градусов тепла.