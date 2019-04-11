МИД Азербайджана: «Пашинян говорит «А», но не говорит «Б»

«Создание атмосферы мира», о чем так часто заявляет премьер-министр Армении Никол Пашинян в контексте урегулирования, невозможно без вывода оккупационных сил Армении с территорий Азербайджана и возвращения на них насильственно изгнанных азербайджанских вынужденных переселенцев, сообщает пресс-служба МИД.

В МИД подчеркнули, что руководство Армении должно это четко понимать: «Говоря «А», надо говорить и «Б». Эти моменты находятся в неразрывной причинно-следственной связи. И первопричина всех бед – политика, проводимая Арменией против Азербайджана, политика агрессии и оккупации, а последствия – все остальное, включая отсутствие атмосферы мира и взаимного доверия. Это – аксиома», - заявили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.