Массовые сокращения в «Газпром Армения»

В компании «Газпром Армения» обсуждается вопрос сокращения сотрудников. Об этом в ответ на запрос Новости Армении заявили в пресс-службе «Газпром Армения».

«В настоящее время проводятся обсуждения вокруг комплексных вопросов, включая также вопрос экономии средств. В повестке еще и вопрос пересмотра штатного расписания», - уточнили в компании.

Издание напоминает, что в последний день 2018 года стало известно о повышении Россией цены на поставляемый в Армению газ со 150 до 165 долларов за тысячу кубометров на границе. Власти заявляют о продолжающихся переговорах с российской стороной и «Газпром Армения», утверждая, что повышение должно компенсироваться за счет средств компании. Временный протокол о продлении поставок газа подписан на год.