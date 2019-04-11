Вице-премьер Азербайджана: "Беженцы умышленно поджигают общежития"

Как сообщает haqqin.az , Али Ахмедов сказал, что после сдачи в эксплуатацию нового жилого комплекса, построенного для семей вынужденных переселенцев в поселке Кюрдаханы, в общежитии на территории Наримановского района, где проживали вынужденные переселенцы, произошел пожар, приведший к гибели двух человек. По предварительным оценкам, пожар был совершен умышленно. В последние несколько месяцев зафиксированы пять таких инцидентов в зданиях, заселенных вынужденными переселенцами.

Вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов прокомментировал участившиеся в последнее время случаи пожаров в зданиях, заселенных вынужденными переселенцами и беженцами.

Причиной же подобных происшествий вице-премьер назвал желание беженцев ускорить переезд в новые жилые комплексы.

Вице-премьер отметил, азербайджанское государство всегда уделяет особое внимание вынужденным переселенцам, строит для них новые жилые комплексы, и эта работа продолжается: "В первую очередь будут переселены семьи, живущие в наиболее тяжелых условиях. На сегодняшний день в стране построено более 100 жилых комплексов для вынужденных переселенцев».

Напомним, 10 апреля в находящемся на балансе Минздрава трехэтажном здании недействующей больницы в Низаминском районе Баку, где проживали вынужденные переселенцы, произошел пожар. Прибывший на место происшествия председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев заявил журналистам о возможности умышленного поджога.

По его словам, пожар, произошедший 6 марта в общежитии по улице Малика Мамедова, 12, что в Наримановском районе Баку, возник в результате умышленного поджога. Он отметил, что в связи с этим возбуждено уголовное дело.