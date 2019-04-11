Президента аль-Башира будут судить в Судане

"Мы не передадим аль-Башира за границу, но мы будем судить его в Судане", - заявил аль-Абидин.

Военный совет Судана не будет передавать отстраненного президента Омара аль-Башира другим странам, его будут судить в Судане, заявил глава политического комитета совета Умар Зейн аль-Абидин, передает РИА Новости.

Глава комитета также отрицает, что был совершен военный переворот.

"Мы не осуществляли военный переворот, мы пришли в ответ на желание народа", - сказал он.

Министр обороны Судана Авад ибн Ауф в четверг заявил, что президент страны Омар аль-Башир взят под стражу, а также сообщил о создании военного совета, который будет управлять страной в течение двух лет.

Он объявил, что в стране прекращается действие конституции 2005 года и вводится режим ЧП на три месяца. Воздушное пространство республики при этом было закрыто на сутки.