Четырех азербайджанцев объявили молодыми лидерами России
Французский независимый аналитический центр Institut Choiseul представляет проект «Choiseul 100 Россия».
Авторы проекта выбирают самых ярких и талантливых представителей современного поколения до 40 лет, чей потенциал способствует модернизации экономики страны.
Примечательно, что в российский список топ-100 вошли четверо уроженцев Азербайджана.
Так, в список вошли 28-летний основатель компании Expecto.me Рагим Ахадов, 33-летний заместитель генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Гасан Гасанбалаев, 37-летний старший вице-президент Сбербанка Джангир Джангиров и 39-летний заместитель министра экономического развития России Азер Талыбов.