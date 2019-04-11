Талибы перешли в «весеннее наступление»
Боевики движения «Талибан» объявили о начале «весеннего наступления» на позиции правительственных сил, сообщает агентство Anadolu.
Отмечается, что это произошло на фоне проводимых переговоров «Талибан» с Соединенными Штатами по урегулированию ситуации в Афганистане.
Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщает, что в пятницу талибы выпустили послание на пяти языках, заявив, что боевые действия будут продолжаться, пока в Афганистане остаются иностранные силы. Также в заявлении содержится призыв избегать жертв среди мирного населения.
Операция «Победа» направлена на «уничтожение оккупации» и очищение страны от коррупции, подчеркивается в заявлении движения.
Высший совет мира, правительственный орган в Кабуле, созданный для переговоров с антиправительственными силами, осудил заявление талибов. Он ставит под сомнение их искренность в стремлении к прекращению войны, отметили в органе.
Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад призвал талибов согласиться на прекращение огня и начать переговоры с Кабулом. Однако те отказались, назвав афганское правительство марионеткой США.