Талибы перешли в «весеннее наступление»

Отмечается, что это произошло на фоне проводимых переговоров «Талибан» с Соединенными Штатами по урегулированию ситуации в Афганистане.

Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщает, что в пятницу талибы выпустили послание на пяти языках, заявив, что боевые действия будут продолжаться, пока в Афганистане остаются иностранные силы. Также в заявлении содержится призыв избегать жертв среди мирного населения.

Операция «Победа» направлена на «уничтожение оккупации» и очищение страны от коррупции, подчеркивается в заявлении движения.

Высший совет мира, правительственный орган в Кабуле, созданный для переговоров с антиправительственными силами, осудил заявление талибов. Он ставит под сомнение их искренность в стремлении к прекращению войны, отметили в органе.

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад призвал талибов согласиться на прекращение огня и начать переговоры с Кабулом. Однако те отказались, назвав афганское правительство марионеткой США.